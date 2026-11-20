Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Fatma Kandemir (65) idaresindeki 07 F 3895 plakalı otomobil, Aydın-Söke kara yolunun Sazlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, E.K. yönetimindeki 34 NZG 883 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu B.K, ambulanslarla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kandemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.