Aydın'da 18 yaşındaki Efe, çatıdan düşüp öldü
AYDIN'ın Efeler ilçesinde çatıdan düşen Efe Özdemir (18), hayatını kaybetti.
Giriş: 20.11.2026 - 17:18 Güncelleme:
AYDIN’ın Efeler ilçesinde çatıdan düşen Efe Özdemir (18), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.30 sıralarında Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2057 Sokak’ta meydana geldi. Efe Özdemir, 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Efe Özdemir, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti.
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