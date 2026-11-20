Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı, afet hazırlığı ve saha koordinasyonu konularında eğitim verilmesini amaçlayan proje, ÜNİDES kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi öğrencilerinin afetlere hazırlık ve kriz yönetimi becerilerini geliştirmeye yönelik hazırladığı proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı. ADÜ İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu (İNOVET) tarafından hazırlanan "Veteriner Hekim Adaylarına Yönelik Afet Hazırlığı ve Saha Koordinasyonu Eğitimi" başlıklı proje, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında kabul edildi. Proje ile veteriner hekim adaylarının mesleki ve klinik yetkinliklerinin yanı sıra kriz yönetimi, afet anında triyaj ve kurumlar arası saha koordinasyonu konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin koordinatörlüğünü Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sergül Akgün üstlenirken, akademik danışmanlığını ise Doç. Dr. Mehmet Kaya yürütecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerle öğrencilerin muhtemel afet durumlarında etkin görev alabilecek donanıma sahip olmaları amaçlanıyor.