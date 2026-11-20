Begüm Topçu Turay ve Cantuğ Turay’ın rol aldığı "Kim Bu Gelen?" adlı tiyatro oyunu, 27 Kasım’da Germencik Belediyesi Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Germencik Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatroseverleri ücretsiz tiyatro oyunuyla buluşturmaya hazırlanıyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Begüm Topçu Turay ve Cantuğ Turay’ın rol aldığı "Kim Bu Gelen?" adlı tiyatro oyununun Sahne Germencik’te sahneleneceğini duyurdu. Yönetmenliğini Cantuğ Turay’ın üstlendiği oyun, 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00’de Germencik Belediyesi Konferans Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Başkan Zencirci, Germenciklileri tiyatroyla buluşturacak keyifli bir akşam yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.