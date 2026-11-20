Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nun çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik 20262027 dönemi drama ve tiyatro eğitimleri için başvurular 18 Aralık’a kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde yapılabilecek.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nun 20262027 eğitim döneminde çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik düzenleyeceği drama ve tiyatro eğitimleri için başvurular başladı. Kayıtlar, 18 Aralık’a kadar hafta içi 09.0017.30 saatleri arasında İbramaki Sanat Galerisi’nde yapılabilecek. Başvuru için form doldurup imzalamak yeterli olacak. Kuşadası Belediyesi, kentte kültür ve sanatın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla etkinlik ve eğitimlerini sürdürüyor. Yıl boyunca tiyatro oyunları, konserler, sergiler ve sanat atölyeleriyle farklı yaş gruplarından kent sakinlerini bir araya getiren belediye, bu alandaki çalışmalarına yeni dönemde de devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde 69 yaş grubuna Drama, 1013 yaş grubuna Çocuk Tiyatrosu, 1417 yaş grubuna Gençlik Tiyatrosu, 18 yaş ve üzerindeki katılımcılara ise Yetişkin Tiyatrosu eğitimleri verilecek. Kurslarla katılımcıların, kendilerini ifade etme becerilerini ve sahne deneyimlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Yetişkin Tiyatrosu için başvuran adaylar, 20 Aralık’ta İbramaki Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek seçmelere katılacak.