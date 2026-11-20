Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi’nde eğitim gören çocuklar, Kardeşköy Mahallesi’ndeki binicilik tesisinde düzenlenen etkinlikte atlara binerek keyifli anlar yaşadı.

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi’nde eğitim gören çocuklar, The Sirius Riders Aydın Binicilik Eğitimi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte atlarla bir araya geldi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar, Kardeşköy Mahallesi’nde bulunan binicilik tesisini ziyaret etti. Eğitmenler ve ailelerinin eşlik ettiği çocuklar, gerekli güvenlik önlemleri altında atlara binerek binicilik deneyimi yaşadı. Çocuklar ayrıca atları elleriyle besleyerek hayvanlarla yakın temas kurdu. Etkinlikte atlarla kurulan temasın otizmli çocukların duyusal ve iletişimsel gelişimlerine katkı sağlayabileceğine dikkat çekildi. Atların ritmik hareketlerinin denge, koordinasyon ve vücut farkındalığını desteklediği belirtildi. The Sirius Riders yetkilileri, Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi’nde eğitim gören çocukları ağırlamayı sürdüreceklerini ifade ederek, otizmli çocukların eğitimlerine katkı sunmayı ve isteyen çocukların profesyonel biniciliğe yönelmesini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Etkinliğe katılan aileler, çocuklarının farklı bir ortamda yeni deneyimler yaşamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocuklarının heyecanına ortak olmanın kendileri için de moral kaynağı olduğunu belirten aileler, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkür etti.