Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın bugününe ve geleceğine hizmet eden yatırımlarını sürdürüyor. Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri başta olmak üzere bölgenin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Dandalaz Barajı projesinde imalat çalışmaları tamamlandı. Barajın Kasım ayı sonu itibarıyla devreye alınmasıyla birlikte 235 bin vatandaşa daha da güçlü bir altyapı ile içme suyu ulaştırılacak.

Dandalaz Barajı'nın devreye girmesiyle içme suyu temininde maliyet avantajı sağlanacak. Elde edilen bu avantajın vatandaşlara yansıtılmasıyla su tarifesinde indirime gidilecek. Yeni tarife ile suyun birim fiyatı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 39,86 TL'den 34 TL'ye düşürülecek. Böylece Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan altyapı yatırımlarının sağladığı ekonomik kazanım doğrudan vatandaşların su faturalarına yansıyacak.

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"Aydın'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; proje, yatırım, çalışma ve hizmetleriyle vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerimiz başta olmak üzere bölgemizin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Dandalaz Barajı projemizi tamamladık. Kasım ayı sonu itibarıyla 235 bin hemşehrimize daha da güçlü bir altyapı ile içme suyu ulaştırmaya başlayacağız.

Barajımızın devreye alınmasıyla su temin maliyetlerinde sağlanan düşüşü de vatandaşlarımıza yansıtıyoruz. 1 Ocak 2027 itibarıyla suyun birim fiyatını 39,86 TL'den 34 TL'ye düşürüyoruz. Kentimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Aydın'ımız için çalışmaya, yatırım yapmaya ve hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.