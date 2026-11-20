Aydın'ın Efeler ilçesinde 5. kattan beton zemine düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Mahallesi 2057 sokak üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. isimli genç oturdukları apartmanın 5. katından henüz bilinmeyen nedenle düştü. Metrelerce yükseklikten beton zemine çakılan genç ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin durumun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor.