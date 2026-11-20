Misafirliğe gittiği evin bahçesinde hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşusuna misafirliğe giden 78 yaşındaki kadın, bahçede sandalyede oturduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşusuna misafirliğe giden 78 yaşındaki kadın, bahçede sandalyede oturduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.
Olay, Pınarbaşı Mahallesi 15 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Nazlı (78), komşusu ve arkadaşı M.T.'nin evine misafirliğe gitti. Evin bahçesinde sandalyede oturdukları sırada aniden fenalaşan Nazlı bir anda hareketsiz kaldı. Nazlı'nın sağlık durumundan şüphelenen M.T. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 78 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen adli tabibin incelemesinin ardından Nazlı'nın ölümünün doğal ölüm olduğu değerlendirilirken, cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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