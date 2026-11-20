Örkoop Eski Başkanı Ünal Önal, mevcut Başkan Çetin Kapucu'nun geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı '7 maddelik usulsüzlük' iddialarına yanıt vermek amacıyla eski yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir otelde basın toplantısı düzenledi. Hakkındaki suçlamaları tek tek reddeden Önal, mevcut yönetime yönelik dikkat çekici karşı iddialarda bulunarak yargı yolunu işaret etti.

Görev yaptığı 7,5 yıllık süreçte ÖRKOOP'u 11 yıl kar ettirdiğini savunan Ünal Önal, yöneltilen 7 maddelik suçlamalara yanıt verdi. 30 yıl kooperatifte çalıştıktan sonra üreticilerin isteğiyle başkan olduğunu belirten Önal, yönetim kurulu kararıyla aylıklı müdür olarak görevine devam ettiğini ve bunda yasal bir engel bulunmadığını söyledi. EYT düzenlemesi çıktığında kooperatifin SGK maliyetini düşürmek için 810 personelle birlikte emekli olduğunu aktaran Önal, "İhbar tazminatı dediğiniz 2030 bin TL'dir. Asla buna tamah etmedim, dönemimde hiçbir çalışanla mahkemelik olmadım" dedi.

REKLAM

'Bankamatik memuru"' iddiasına ilişkin Kuşadası, Denizli, soğuk hava deposu, yem fabrikası ve incir işletmesi dahil 120'ye yakın çalışanları olduğunu hatırlatan Önal, "Sezonluk incir işinde 7080 kişi çalışırdı. Büyük bir kısmını tanımam bile ama başlarına bir iş gelmesin diye sigortalarını yaptık. Benim hiç bankamatik memurum olmadı" ifadelerini kullandı. 2014'teki süt krizi döneminde dışarıdan anlaşılan iki uzman için yapılan kira ve fatura ödemelerinin ise resmi sözleşmeye dayandığını belirtti.

29 milyon TL'lik çek işlemlerine yönelik yılda 2 milyar TL'lik hacim yönettiğini söyleyen Önal, çek alışverişlerinin bayilerle yürütülen cari hesap sisteminin doğal bir parçası olduğunu savundu. Önal ayrıca, mevcut yönetimin Bozdoğan ve Atça' daki firmalardan aldığı toplamda yaklaşık 40 milyon TL'lik çeki ödemediğini iddia etti.

REKLAM

Kayıt dışı ürün ve incir işlemleriyle ilgili krema satışından şahsi hesaplarına tek kuruş girmediğini vurgulayan Önal, küçük üreticinin azalması nedeniyle kooperatifi yaşatmak için bitkisel ürünlere yöneldiklerini ve incir işinden kuruma 3040 milyon TL kazandırdıklarını söyledi.

Muhasebe kayıtlarına geriye dönük müdahale edildiğine ilişkin 2006'da geçilen dijital muhasebe sisteminde en fazla 10 gün geriye gidilebildiğini belirten Önal, personel kaynaklı ufak gecikmeler dışında kayıtlarla oynanmadığını söyledi. Asıl müdahalenin mevcut yönetim tarafından 24 Ekim Cumartesi günü akşama kadar yapıldığını öne sürdü.

REKLAM

Üretici ve firma cezaları iddialarına karşı Aydın'ın en iyi laboratuvarına sahip olduklarını ve ayda iki kez numune aldıklarını belirten Önal, su katılan veya yağı düşük çıkan sütlere kendi akrabası dahil ayrım yapmadan ceza kestiklerini ifade etti. Süt satılan firmalara kesilen 49 milyon TL'lik cezaların ise bakanlık denetimleri ve analiz sonuçlarından kaynaklandığını söyledi.

ÖRKOOP'a ait olduğu iddia edilen 37 dönümlük zeytinliğin kooperatifle hiçbir ilgisi olmadığını savunan Önal, Horsunlu'dan Kadir Cabar isimli kişiden dönümü 10 bin TL'ye kendi şahsi imkanlarıyla yer aldığını belirterek, "Hayatımda ÖRKOOP'un bir iğnesinin tapusunu almadım. İspat ederlerse herkesten özür dilerim" dedi.

REKLAM

"Paraları ödeyin, mahkemeye vereceğiz"

Açıklamasının son bölümünde mevcut Başkan Çetin Kapucu ve yönetimine yönelik 3 somut iddiayı gündeme getiren Ünal Önal, elinde belgeler olduğunu vurgulayarak, "2026 yılında birilerine afaki fatura kesilerek banka hesabından 17 milyon TL para gönderildi. Bu para 1 hafta içinde ÖRKOOP hesabına iade edilmezse arkadaşlarımız konuyu yargıya taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Personele 3 parça halinde 3 milyon 220 bin TL gönderildi

Önal, "21 Ekim'deki konkordato kararından hemen önce, 29 Eylül 21 Ekim tarihleri arasında kooperatife 4 milyon TL'nin üzerinde borcu bulunan bir çalışana 3 parça halinde 3 milyon 220 bin TL gönderildi. Diğer çalışanlar 3 aydır maaş alamazken, üretici para beklerken bu hile yapıldı. O kişi bu parayı 1 hafta içinde komiserin uygun gördüğü hesaba yatırsın, 100 çiftçinin 40'ar bin TL alacağı ödensin. Alınmayan ürünlere ait kesilen faturaların tamamı elimizde tek tek mevcut. 16 aydır görev yapıyorlar, kooperatifi bitirdiler" dedi.

REKLAM

"200 ton sütten 10 ton süte düştü"

ÖRKOOP'un 200 ton sütten 10 ton süt kapasitesine düştüğüne dikkat çeken Önal, "Seçimden önce 200 ton süt toplanıyordu. Şuan 10 ton süt var ya da yok deniliyor. 10 ton süt ile ne olur? Ben buraya çıkamam. 10 ton sütle ÖRKOOP yönetilmez. Biz kaybedince ilk etapta 10 ton civarı kopuş oldu. 'Ben bunlara güvenip süt vermem' dediler. Öyle düşünseydim bana ne teklifler edildi. Hiç bir tanesine kapı açmadım. Yöneticilik farklı bir şey. Zengin olabilirsin ama ÖRKOOP'un 30 senelik geleneği ve göreneğinde oturduğun odaya randevuyla girilmedi. Rüyamda görsem ÖRKOOP'un bu duruma düşeceğini düşünmezdim. Oranın 150 ton süt toplaması gerekiyor. 180 ton süt olsaydı o arkadaşlar şuan kraldı" dedi.

REKLAM

Kurtuluş reçetesini açıkladı

Ünal Önal, ÖRKOOP'un kurtuluş reçetesini de çizdi. Önal, olağanüstü genel kurul için imza topladıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi;

"Arkadaşların topladıkları imzalar bugün itibariyle 1438 imza toplandı. 400 imza olağanüstü genel kurul için yeterli. Buna mecbur kaldık. Kendi yöneticileri dahi süt vermiyor. ÖRKOOP'un emrindeyim. Yeni bir taze güç olsun. Etrafımızla beraber 4045 ton süt ile ÖRKOOP'un kimse belini bükemez. 10 tonu 4045 tona taşıdık mı 3 ay içinde 80, 6 ay içinde 100 ve 1 yıl içinde 150 tonu buldu mu ÖRKOOP'u kurtaracağız. ÖRKOOP 2 sene sonra alacaklarını öder ve malları çarçur olmaz. Kooperatifin 380 milyon TL borcu var. Bir fabrikanın değeri kadar borç var. Planlı programlı gidilirse onlar satılmadan bunlar yapılır. 150 milyon TL çek borcu vardı. Bunların büyük bir kısmı zamana yayılmış üreticiye verilmiş çeklerdi. Üretici borucu 67 milyon civarındaydı. Banka borcu 191 milyon TL olarak belirlendi. ÖRKOOP'un Ziraat Bankası'ndaki limiti 70 milyon TL. 67 milyonun üstünde kalan da çek karşılığıdır. Tahsil ettiği çeklerin nakite dönüşmesiyle yoktur. 97 milyon TL civarında üretici alacağı vardır."