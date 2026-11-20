Efeler Belediyesi'nin, Efeler Kent Konseyi iş birliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinlik, Uğur Mumcu Parkı’nda çok sayıda çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde hazırlanan programda çocuklar, gün boyunca renkli aktivitelerde bir araya geldi.

Etkinlik alanı, parkta toplanan çocukların katılımıyla hareketli anlara sahne oldu. Kurulan noktalarda resim çalışmaları yapılırken, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri çocuklardan ilgi gördü. Resfebe çalışması, Efeler Belediyesi Şehit Tiyatrosu’nun kukla gösterisi, beş taş gibi geleneksel çocuk oyunlarının da yer aldığı etkinlik ailelerden de tam not aldı. Etkinliğe katılan çocuklar keyifli bir gün yaşarken, çocuk hakları pasaportu dağıtıldı ve çocuklar hayallerini dilek ağacına astı.

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Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların güvenli, mutlu ve özgür bireyler olarak yetişmesinin öncelikleri olduğunu belirterek, "Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle evlatlarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak, onlara nefes alabilecekleri alanlar sunmak bizim en temel sorumluluğumuz. Efeler’de çocuklarımızın geleceğe umutla bakacağı sosyal ve kültürel çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.