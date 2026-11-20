Aydın'da apartmanın terasından düşen genç öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın terasından düşerek ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 20.11.2026 - 17:07 Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın terasından düşerek ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Meşrutiyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında ailesiyle yaşayan Efe Özdemir (18) henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın terasından zemine düştü.
Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özdemir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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