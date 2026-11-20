Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde belediyelerin 2027 yılı bütçeleri açıklanırken Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 yılı bütçesi 22 milyar 570 milyon TL olarak belirlendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı meclis toplantısı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantının ana gündem maddesi ise belediyelerin bütçeleri oldu. 2027 yılı bütçelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 yılı tahmini bütçesi 22 milyar 570 milyon TL olarak kabul edildi. 2026 yılı bütçesi 15 milyar 625 milyon TL olan Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi bir önceki yıla göre 6 milyar 945 milyon TL artarken, yaklaşık yüzde 44,4 oranında arttı. Bütçe kalemlerinin de oylandığı toplantıda meclis üyelerine teşekkür edilerek, 2027 bütçesinin hayırlı olması temenni edildi.

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bütçenin hayırlı olması temennisinde bulunarak yatırımların süreceğini belirtti.