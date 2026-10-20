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        Aydın'da yeni adalet sarayı inşaatında kazıklar çakıldı

        Aydın Efeler ilçe merkezinde Haziran ayının başında temeli atılan yeni adliye sarayı inşaatında mesai aralıksız devam ediyor. 5 aydır devam eden zemin etüt çalışmalarının ardından binanın fora kazıklarının çakıldığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Aydın'da yeni adalet sarayı inşaatında kazıklar çakıldı

        Aydın Efeler ilçe merkezinde Haziran ayının başında temeli atılan yeni adliye sarayı inşaatında mesai aralıksız devam ediyor. 5 aydır devam eden zemin etüt çalışmalarının ardından binanın fora kazıklarının çakıldığı öğrenildi.

        Efeler ilçe merkezinde Efeler Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki eski orman fidanlığı arazisinde, 35 bin metrekare arsa üzerine, bodrum + zemin + 5 normal kat olmak üzere yaklaşık 53 bin metrekare kapalı alan şeklinde planlanan Adliye Sarayı inşaatında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

        İhale bedeli yaklaşık 1 milyar 678 milyon TL olan ve 8 Haziran 2026 günü temeli atılan Aydın Adliye Sarayı inşaatında temel hazırlık çalışmaları tamamlanması ile saha çalışmalarına başlandı. Yağışlı hava koşullarına rağmen inşaatta çalışmalar devam ederken binanın ihalede belirtilen süre zarfından tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi.

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        Şubat 2028 tarihinde tamamlanması beklenen Aydın Yeni Adiye Sarayı’nın planlanan takvim doğrultusunda açılışının yapılarak hizmete sunulması hedeflendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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