Dürümcünün bacasında çıkan yangın panikletti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir dürümcünün bacasında çıkan yangın panikletirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay, Hasan EfendiRamazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerindeki bir dürümcüde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dürümcünün bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de trafiği durdurarak çevre güvenliği alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç ile dürümcünün bulunduğu binanın çatısında bulunan bacadaki ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.