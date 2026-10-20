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        Vali Varol Söke Ovası'nda pamuk hasadına katıldı

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili alan ilk pamuk ürünü olan Söke pamuğunun hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Vali Varol Söke Ovası'nda pamuk hasadına katıldı

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescili alan ilk pamuk ürünü olan Söke pamuğunun hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke Ovası’nda pamuk hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Aydın’ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden Söke Ovası’nda pamuk hasadı sürüyor. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle birlikte pamuk topladı. Hasat heyecanına ortak olan Varol, tarladan tekstile uzanan üretim sürecinde Söke pamuğunun taşıdığı değere dikkat çekti. Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescili alan ilk pamuk ürünü olma özelliğini taşıyan Söke pamuğunun üretim değerini yerinde inceleyen Vali Varol, hasat döneminin üreticiler için bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

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        Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Aydın’ın bereketli topraklarının beyaz altını, üreticimizin alın teriyle tarladan tekstile uzanıyor. Valimiz Dr. Osman Varol, Söke Ovası’nda üreticilerimizle birlikte pamuk hasadına katılarak hasat heyecanına ortak oldu" ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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