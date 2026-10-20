Söke Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlığı masaya yatırıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde, çalışan sağlığının korunması ve iş güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla Çalışan Sağlığı Toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda, sağlık çalışanlarının sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması gereken önlemlerin de ele alındığı toplantıda, çalışma ortamlarının iyileştirilmesine yönelik konular görüşüldü. Hastane yönetimi, çalışanların sağlığını ve güvenliğini önceleyen uygulamaların sürdürüleceğini belirtti.

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