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        Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sevda Koyu mevkisindeki makilik alanda bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında oldukları belirlenen yabancı uyruklu 25 kişiyi yakaladı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Olayla ilgili yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli İzmir'de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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