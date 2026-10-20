Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sevda Koyu mevkisindeki makilik alanda bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

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