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        ADÜ Tıp Fakültesi'nde Eğitici Gelişimine Yönelik Temel Eğitim Becerileri Kursu düzenlendi

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi'nde öğretim üyelerinin eğitim becerilerini geliştirmek ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarını güçlendirmek amacıyla Temel Eğitim Becerileri Kursu düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:08 Güncelleme:
        ADÜ Tıp Fakültesi'nde Eğitici Gelişimine Yönelik Temel Eğitim Becerileri Kursu düzenlendi

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi'nde öğretim üyelerinin eğitim becerilerini geliştirmek ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarını güçlendirmek amacıyla Temel Eğitim Becerileri Kursu düzenlendi.

        ADÜ Tıp Fakültesi'nde eğitimöğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen kurs, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Programda Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Sargın, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) hakkında katılımcılara bilgi verdi. Prof. Dr. Ayfer Gemalmaz başkanlığında yürütülen kursta, tıp eğitiminde kullanılan güncel öğretim yöntemleri ve değerlendirme teknikleri ele alındı.

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        Kurs kapsamında interaktif eğitim teknikleri, grup katılımlı eğitim, klinikte eğitim, öğrenim hedeflerinin belirlenmesi, öğrenme ve öğretme kuramları ile öğrenci merkezli öğretim modelleri üzerinde duruldu. Ayrıca etkili sunum teknikleri, görsel ve işitmeyle ilgili eğitim materyallerinin kullanımı, olumlu eğitim ortamı oluşturulması ve yeterliliğe dayalı eğitim konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

        Programda tıp eğitiminde ölçme ve değerlendirme süreçleri de kapsamlı şekilde ele alınırken, yapılandırılmış sözlü sınavlar, nesnel yapılandırılmış klinik sınav (OSCE), portfolyo, karne ve ödev gibi farklı değerlendirme yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kuramsal eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar ve grup sunumlarıyla öğretim üyelerinin edindikleri bilgileri pekiştirmeleri sağlandı.

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        Öğretim üyelerinin eğitim becerilerinin geliştirilmesi, eğitim hedefleri ile öğretim ve ölçmedeğerlendirme süreçleri arasındaki uyumun güçlendirilmesi ve tıp eğitiminde kalitenin artırılması amacıyla düzenlenen program, katılımcıların değerlendirmelerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona erdi.

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