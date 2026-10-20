Çine'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 20.10.2026 - 16:42 Güncelleme:
Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.Ö. idaresindeki 09 ALA 547 plakalı motosiklet, Şevketiye Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda A.K. yönetimindeki 09 AKS 513 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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