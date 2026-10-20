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        Çine'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Çine'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.Ö. idaresindeki 09 ALA 547 plakalı motosiklet, Şevketiye Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda A.K. yönetimindeki 09 AKS 513 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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