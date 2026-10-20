Minik kitap tutkunları Seyakmer'de buluştu

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğiyle hizmet veren Seyakmer Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, farklı ilçelerden gelen minik misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Çocuklara kitap sevgisi aşılamak ve okuma alışkanlıklarını desteklemek amacıyla kapılarını minik ziyaretçilere açan Seyakmer Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi’nin yeni konukları, Söke’den gelen Sadullah Kuşada İlkokulu 4. sınıf öğrencileri oldu. Öğretmenleri eşliğinde kütüphaneyi ziyaret eden öğrenciler, birbirinden farklı kitapları keşfederken kütüphanede bulunan dijital kaynaklara ve çeşitli eğitim materyallerine de büyük ilgi gösterdi. Kitapların renkli dünyasında keyifli vakit geçiren minikler, merakları ve öğrenme heyecanlarıyla Seyakmer’e neşe kattı.

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Çocukların bilgiye erişimini kolaylaştıran, araştırma ve keşfetme duygularını geliştiren Seyakmer Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, Kuşadası’nın yanı sıra çevre ilçelerden gelen öğrencileri de ağırlayarak çocukların kitaplarla ve bilgiyle buluşmasına katkı sunmaya devam ediyor.