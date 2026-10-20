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        Aydın'da çıkan yangında bir ev küle döndü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Aydın'da çıkan yangında bir ev küle döndü

        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, Güneyyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu alevler söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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