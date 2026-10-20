Aydın'da çıkan yangında bir ev küle döndü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Güneyyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu alevler söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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