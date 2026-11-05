Aydınfest'in yeni takvimi belli oldu: Eğlence 6-7 Kasım'da devam edecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest’in ertelenen konser programı ve Color Party etkinliğinin yeni tarihleri belli oldu. Yağış nedeniyle ertelenen, ardından da Aydın’a düşen şehit acısı dolayısıyla yeniden ileri bir tarihe alınan festival, 67 Kasım tarihlerinde Tekstil Park’ta gerçekleştirilecek.

Aydın’da müzik ve eğlence dolu anlara sahne olması planlanan Aydınfest’in programı, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Festivalin yeni tarihleri beklenirken Aydın’ın Çine ilçesine düşen şehit acısı üzerine etkinliklerin bir kez daha ertelenmesine karar verilmişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni duyuruyla birlikte festivalin kalan programı da netleşti. Buna göre 6 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Afra, 20.30’da Ankara Echoes ve 22.15’te Fatma Turgut sahne alacak. Festivalin 7 Kasım Cumartesi günkü programı ise saat 17.30’da Color Party ile başlayacak. Saat 19.00’da Mela Bedel, 20.30’da Manuş Baba ve 22.15’te Gazapizm müzikseverlerle buluşacak.

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekstil Park’ta gerçekleştirilecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.