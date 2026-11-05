Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydınfest'in yeni takvimi belli oldu: Eğlence 6-7 Kasım'da devam edecek

        Aydınfest'in yeni takvimi belli oldu: Eğlence 6-7 Kasım'da devam edecek

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest'in ertelenen konser programı ve Color Party etkinliğinin yeni tarihleri belli oldu. Yağış nedeniyle ertelenen, ardından da Aydın'a düşen şehit acısı dolayısıyla yeniden ileri bir tarihe alınan festival, 67 Kasım tarihlerinde Tekstil Park'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Aydınfest'in yeni takvimi belli oldu: Eğlence 6-7 Kasım'da devam edecek

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest’in ertelenen konser programı ve Color Party etkinliğinin yeni tarihleri belli oldu. Yağış nedeniyle ertelenen, ardından da Aydın’a düşen şehit acısı dolayısıyla yeniden ileri bir tarihe alınan festival, 67 Kasım tarihlerinde Tekstil Park’ta gerçekleştirilecek.

        Aydın’da müzik ve eğlence dolu anlara sahne olması planlanan Aydınfest’in programı, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Festivalin yeni tarihleri beklenirken Aydın’ın Çine ilçesine düşen şehit acısı üzerine etkinliklerin bir kez daha ertelenmesine karar verilmişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni duyuruyla birlikte festivalin kalan programı da netleşti. Buna göre 6 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Afra, 20.30’da Ankara Echoes ve 22.15’te Fatma Turgut sahne alacak. Festivalin 7 Kasım Cumartesi günkü programı ise saat 17.30’da Color Party ile başlayacak. Saat 19.00’da Mela Bedel, 20.30’da Manuş Baba ve 22.15’te Gazapizm müzikseverlerle buluşacak.

        REKLAM

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekstil Park’ta gerçekleştirilecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"

        Benzer Haberler

        Germencik'te uyuşturucu operasyonu
        Germencik'te uyuşturucu operasyonu
        Sazlık alanda saklanan 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Sazlık alanda saklanan 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Nazilli'de 7 av tüfeği ve 249 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Nazilli'de 7 av tüfeği ve 249 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Aydın Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi
        Aydın Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi
        Yenipazar'da deprem konuşuldu
        Yenipazar'da deprem konuşuldu
        Başkan Çerçioğlu, Polis MYO Müdürü Demir'i ağırladı
        Başkan Çerçioğlu, Polis MYO Müdürü Demir'i ağırladı