Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Çine'de 40 üreticiye 5,5 ton yem bitkisi tohumu desteği

        Çine'de 40 üreticiye 5,5 ton yem bitkisi tohumu desteği

        Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kabataş Mahallesi'nde yürütülen mera ıslah çalışmaları kapsamında 40 üreticiye 5 bin 550 kilogram tritikale tohumu dağıtılırken, yaklaşık 100 dekarlık alanda yapay mera tesisi kurulması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Çine'de 40 üreticiye 5,5 ton yem bitkisi tohumu desteği

        Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Kabataş Mahallesi’nde yürütülen mera ıslah çalışmaları kapsamında 40 üreticiye 5 bin 550 kilogram tritikale tohumu dağıtılırken, yaklaşık 100 dekarlık alanda yapay mera tesisi kurulması için çalışma başlatıldı.

        Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Kabataş Mahallesi’nde hayvancılığı desteklemek ve meraların verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Proje çerçevesinde mahallede kayıtlı 40 üreticiye toplam 5 bin 550 kilogram tritikale tohumu teslim edildi. Çalışmalarla meralar üzerindeki otlatma baskısının azaltılması, hayvanların meraya çıkamadığı dönemlerde kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması, yem bitkileri üretiminin artırılması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca 124/2 ve 120/1 parsellerinde bulunan yaklaşık 100 dekarlık mera alanında yapay mera tesisi kurulması planlanırken, yabancı otlarla mücadele ve mera verimliliğinin artırılması amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen 2 ton arpa tohumu ve 1 ton 250 kilogram gübreyle Ekim ayı içerisinde sürüm ve ekim işlemleri gerçekleştirilecek. Yeşil ot hasadının ardından 2027 yılı sonbaharında çok yıllık mera karışımı ekilerek modern yapay mera tesisi oluşturulacak. Öte yandan, merada otlayan hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla 2025 yılında İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan 10 metrelik betonarme hayvan içme suyu oluğu da yetiştiricilerin kullanımına sunuldu. Yapılan çalışmalarla meraların güçlendirilmesi, hayvancılıkta yem maliyetlerinin azaltılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?

        Benzer Haberler

        Nazilli'de sağlık çalışanları bilgilerini tazeledi
        Nazilli'de sağlık çalışanları bilgilerini tazeledi
        ADÜ'de gençler sağlık farkındalığı için buluştu
        ADÜ'de gençler sağlık farkındalığı için buluştu
        Aydınlı 4 öğrenci atletizmde bölge yarışlarına katılacak
        Aydınlı 4 öğrenci atletizmde bölge yarışlarına katılacak
        Efeler'de çevre bilinci yarışmasında dereceye giren okullar ödüllendirildi
        Efeler'de çevre bilinci yarışmasında dereceye giren okullar ödüllendirildi
        Aydın'da çocuklar mikroskopla keşfe çıktı
        Aydın'da çocuklar mikroskopla keşfe çıktı
        Aydın'da 17 ilçede çapraz gıda denetimi başlatıldı
        Aydın'da 17 ilçede çapraz gıda denetimi başlatıldı