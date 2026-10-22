ADÜ'de gençler sağlık farkındalığı için buluştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi'nde düzenlenen sağlık farkındalığı etkinliğinde, üniversite öğrencilerine kan ve kök hücre bağışının önemi ile bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesinde, Genç Hekimler Topluluğu, Türk Kızılay ve Yeşilay iş birliğiyle 'Genç Hekimler Topluluğu Sağlık Farkındalığı Etkinliği' gerçekleştirildi. Başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, sağlık alanındaki toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve gönüllülük faaliyetlerine katılımın artırılması üzerinde duruldu. Etkinlik kapsamında Türk Kızılay ve Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verilirken, kan ve kök hücre bağışının hayat kurtarıcı önemi ile bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Etkinlik alanında Genç Hekimler Topluluğu ve Yeşilay tarafından kurulan bilgilendirme stantlarında öğrencilerin sağlık konularındaki farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Türk Kızılay'ın mobil kan bağışı aracı da etkinlik alanında yer aldı.

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Genç Hekimler Topluluğu tarafından öğrencilere topluluğun yürüttüğü ve ilerleyen süreçte gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler hakkında bilgi verildi. Sağlık alanında gönüllülüğün ve toplumsal sorumluluğun öneminin vurgulandığı etkinlik, öğrencilerin bilinçlendirilmesine katkı sağladı.