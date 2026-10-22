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        Aydınlı 4 öğrenci atletizmde bölge yarışlarına katılacak

        Aydın'da düzenlenen 20262027 atletizm sezonu il karması seçme yarışlarında Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu öğrencileri elde ettikleri derecelerle dikkat çekerken, 4 öğrenci 31 Ekim'de Muğla'da gerçekleştirilecek bölge yarışlarında Aydın'ı temsil edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Aydınlı 4 öğrenci atletizmde bölge yarışlarına katılacak

        Aydın'da düzenlenen 20262027 atletizm sezonu il karması seçme yarışlarında Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu öğrencileri elde ettikleri derecelerle dikkat çekerken, 4 öğrenci 31 Ekim'de Muğla'da gerçekleştirilecek bölge yarışlarında Aydın'ı temsil edecek.

        Aydın'da 20262027 atletizm sezonu kapsamında gerçekleştirilen il karması seçme yarışlarında Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu öğrencileri önemli başarılara imza attı. Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden öğrenciler, çok sayıda sporcu arasından üst sıralarda yer alarak okullarına gurur yaşattı. Yarışmalarda 20132014 doğumlu yıldız kızlar kategorisinde mücadele eden Yağmur Elif Kavas, 45 sporcu arasında il birincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Aynı yaş grubundaki yıldız erkekler kategorisinde yarışan Ahmed Emin Lapçin ise 42 sporcu arasından il üçüncüsü oldu. 20152016 doğumlu küçük kızlar kategorisinde mücadele eden Müzeyyen Kocaçoban, 36 sporcu arasında il ikinciliğini elde ederken, aynı kategoride yarışan Nisa Nur Özçam ise il dördüncüsü olarak önemli bir dereceye imza attı. Elde ettikleri başarılarla dikkat çeken 4 öğrenci, 31 Ekim'de Muğla'da düzenlenecek bölge yarışlarında Aydın'ı temsil edecek.

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