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        Didim açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

        AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Didim açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

        AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Didim ilçesi açıklarında meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (KB-51) sevk edildi. Ekipler, 3 kişiyi kurtarırken, tekne yedeklenerek Didim Marina'ya getirildi.

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