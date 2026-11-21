Efeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel çocuklar ve aileleri, Dünya Çocuk Hakları Günü ve ara tatil kapsamında düzenlenen İzmir gezisinde keyifli bir gün geçirdi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in hayata geçirdiği ve kısa sürede 100 özel bireyin eğitim yuvası haline gelen Engelsiz Yaşam Merkezi, hem Dünya Çocuk Hakları Günü hem ara tatil dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Merkezde eğitim gören özel çocuklar ve aileleri, Efeler Belediyesi’nin düzenlediği İzmir gezisinde moral depoladı. Efeler Belediyesi, özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve ailelerine nefes aldırmak amacıyla düzenlediği saha etkinliklerine bir yenisini ekledi. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in talimatıyla organize edilen program kapsamında, Engelsiz Yaşam Merkezi’nden faydalanan çocuklar ve ebeveynleri İzmir’e gitti.

REKLAM

Gezinin ilk durağı İzmir’in yeşil alanlarından biri olan Buca Gölet oldu. Doğayla iç içe bir ortamda, veliler ve eğitmenler eşliğinde kahvaltı yapan çocuklar, açık alanda gönüllerince vakit geçirdi. Kahvaltının ardından rota Konak’ta bulunan Oyun ve Oyuncak Müzesi’ne çevrildi. Farklı dönemlere ait yüzlerce oyuncağı yakından inceleme fırsatı bulan özel bireyler, müze turunda keyifli ve merak dolu anlar yaşadı.

Kültür turunun ardından aileler, İnciraltı sahil şeridine geçti. Deniz havası eşliğinde yürüyüş yapan ve günün yorgunluğunu atan çocuklar ile aileleri, birlikte sosyalleşme imkânı buldu. Gün boyu uzman eğitmenlerin refakatinde gerçekleşen gezide, çocukların neşesi görülmeye değerdi.

REKLAM

Özel çocukların ebeveynleri, çocuklarının sosyal ortamlarda özgüven kazanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kendilerine bu imkânı sağlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e ve gezi boyunca yanlarında olan belediye ekibine teşekkür eden aileler, benzer sosyal etkinliklerin devam etmesini diledi.