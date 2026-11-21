Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle İncirliova'ya kazandırılan 1,3 milyar liralık altyapı yatırımı kapsamında Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları başladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde altyapı yatırımları devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 1,3 milyar liralık altyapı yatırımı kapsamında Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışmalarına başlandı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçenin altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek amacıyla çalışmaların etap etap sürdürüleceğini belirtti. İnönü Caddesi'ndeki çalışmaların ardından ilçenin önemli ulaşım güzergahlarından Yahya Ümit Orbay Caddesi'nde de altyapı çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade etti. İlçenin geleceğine yönelik güçlü ve modern bir altyapı oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Kaya, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Kaya, 1,3 milyar liralık yatırımın İncirliova'ya kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.