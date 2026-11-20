Aydın'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'de çocuklara yönelik saldırıları protesto edildi.

Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Çocuklar ölürken susulmaz" ve "İnsanlık suçuna dur de" yazılı dövizler açıp slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Bekir Berk Özcan, Gazze'deki saldırılarda 22 bin Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Özcan, şunları kaydetti:

"22 bin Gazzeli çocuğun her birinin bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir meslek vardı. Kimi doktor olup insanlara yardım edecekti, kimi öğretmen olup iyi insanlar yetiştirecekti ama pek çoğu, annesinin kucağında, uyuduğu yatağında, ya da sadece bir yudum temiz su ve bir parça ekmek ararken şehit oldu."

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AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen'in de katıldığı program, dua edilmesinin ardından sona erdi.