Sürücüye dur ihtarına uymamak, sürücü belgesi iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullanmak, standart dışı ses sistemi ve müzik yayını ile araçta yapılan mevzuata aykırı değişiklikler gerekçelerinden 460 bin lira idari para cezası kesildi.

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