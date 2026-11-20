Aydın'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
G.Ş. (27) idaresindeki 09 AUS 301 plakalı motosiklet ile E.U. yönetimindeki 09 AKT 599 plakalı motosiklet, Yıldıztepe Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile sürücü G.Ş'nin motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi M.A.Ş. (12) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan G.Ş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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