Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan G.Ş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kazada sürücüler ile sürücü G.Ş'nin motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi M.A.Ş. (12) yaralandı.

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