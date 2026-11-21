Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
D.G. idaresindeki 64 BB 900 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolunun Bereketli Mahallesi mevkisinde E.K. yönetimindeki 09 PU 944 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 09 PU 944 plakalı otomobilde bulunan sürücü E.K. ile eşi H.K. araçtan fırladı.
Kazada E.K. ve H.K. ile diğer otomobilde bulunan A.Y. ve B.Ç. yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.