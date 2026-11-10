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        Efeler'in özel çocuklarından jandarma filosuna 10 Kasım ziyareti

        Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Efeler'in özel çocuklarından jandarma filosuna 10 Kasım ziyareti

        Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi öğrencileri 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’nı ziyaret etti.

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler kahraman jandarma personeliyle bir araya geldi. Filo Komutanlığı’nı gezen çocuklar, askeri araçları ve helikopteri yakından inceleme fırsatı bulurken, güvenlik güçlerinin yakın ilgisiyle neşeli dakikalar geçirdi. Ziyaret boyunca hem bilgilendirici hem de eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler, Jandarma Filo Komutanlığı ile Atatürk’ü andı. Otizm Yaşam Merkezi’ndeki sosyal projeler, dezavantajlı bireylerin hayatına dokunmaya ve onların dünyasını zenginleştirmeye devam ediyor. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı yetkilileri de çocukların ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kapılarının her zaman özel kalplere açık olduğunu vurguladı.

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