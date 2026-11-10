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        Germencik'te Atatürk, sevdiği şarkılarla anılacak

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının yıl dönümünde sevdiği şarkıların seslendirileceği özel bir programla anılacak. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun sahne alacağı etkinlikte, Atatürk'ün sevdiği eserler müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Germencik'te Atatürk, sevdiği şarkılarla anılacak

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının yıl dönümünde sevdiği şarkıların seslendirileceği özel bir programla anılacak. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun sahne alacağı etkinlikte, Atatürk'ün sevdiği eserler müzikseverlerle buluşacak.

        Germencik Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenecek programla, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası müzik aracılığıyla yaşatılacak. Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirileceği anma programında, katılımcılar hem duygu dolu bir akşam yaşayacak hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak. Program kapsamında İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne alarak Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirecek. 10 Kasım 2026 Salı günü saat 20.30'da Sahne Germencik'te gerçekleştirilecek ücretsiz programa Germencik Belediyesi tüm vatandaşları davet etti.

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