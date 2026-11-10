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        Çine'de organ bağışına dikkat çekildi

        Aydın'ın Çine ilçesinde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Çine Devlet Hastanesi'nde vatandaşlara organ bağışının önemi anlatılırken, hastane çalışanları ve öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Çine'de organ bağışına dikkat çekildi

        Aydın'ın Çine ilçesinde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Çine Devlet Hastanesi'nde vatandaşlara organ bağışının önemi anlatılırken, hastane çalışanları ve öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.

        Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Çine Devlet Hastanesi poliklinik girişinde farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına organ bağışının önemi, organ bağışı başvuru noktaları ve bağış işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği konusunda bilgi verildi. Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Levent Gül'ün rehberliğinde hastanenin idari yöneticileri de bilgilendirme standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalara destek verdi. Öte yandan hastanenin konferans salonunda çalışanlar ve öğrencilere yönelik organ bağışı eğitimi gerçekleştirildi. Organ Bağış Koordinatörü Uğur Özdemir tarafından verilen eğitimde, organ bağışının hayat kurtarmadaki önemi ve bağış sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Çine Devlet Hastanesi yetkilileri, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekerek, 'Her organ bir can' mesajıyla vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

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