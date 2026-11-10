Turizm Fakültesi'nde TURAK Akreditasyon Yenileme Süreci kapsamında saha ziyareti gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği bölümlerinin akreditasyonlarının yenilenmesi amacıyla Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından yürütülen değerlendirme süreci kapsamında gerçekleştirilen saha ziyareti tamamlandı.

İki gün süren değerlendirme ziyareti kapsamında TURAK heyeti, her iki bölümün eğitimöğretim faaliyetlerini, kalite güvence süreçlerini ve paydaşlarla ilişkilerini inceleyerek çeşitli toplantı ve görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda fakülte yönetimi, sektör temsilcileri, öğrenciler ve bölüm öğretim üyeleriyle ayrı ayrı görüşmeler yapılarak eğitim programlarının işleyişi, sektörel beklentiler, öğrenci deneyimleri ve sürekli iyileştirme çalışmaları ele alındı.

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Ziyaret kapsamında ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, TURAK değerlendirme heyetini makamında kabul ederek akreditasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından TURAK heyeti tarafından 9 Kasım 2026 tarihinde Senato Salonu’nda çıkış bildirimi sunuldu. Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan ve ilgili bölümlerin akademisyenleri katıldı.

Toplantıda değerlendirme sürecine ilişkin görüşler paylaşılırken Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitenin araştırma üniversitesi vizyonu doğrultusunda kalite güvencesi çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti. Akreditasyonun elde edilmesinin yanı sıra bu niteliğin sürdürülebilir kılınmasının da önemli olduğuna dikkat çeken Rektörümüz, sürekli gelişim ve iyileştirme anlayışıyla yürütülen çalışmaların kurumsal gelişime önemli katkılar sunduğunu belirtti.

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Üniversitenin eğitimöğretim kalitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalite güvence anlayışının güçlendirilmesi açısından önem taşıyan akreditasyon yenileme sürecinin, değerlendirme ekibinin inceleme ve görüşmelerinin tamamlanmasıyla saha ziyareti aşaması sona erdi.