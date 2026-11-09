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        Başkan Çerçioğlu'ndan 10 Kasım'a özel videolu paylaşım

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünü, özel olarak hazırlattığı video ile andı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Başkan Çerçioğlu'ndan 10 Kasım'a özel videolu paylaşım

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünü, özel olarak hazırlattığı video ile andı.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü anısına sosyal medyada paylaştığı video vatandaşlar tarafından beğenildi.

        Yüzlerce beğeni alan paylaşımda Başkan Çerçioğlu şu sözlere yer verdi; "Bir ülke için bir ömür veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümsüzlüğünün 88. yıl dönümünde; saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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