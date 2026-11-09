Başkan Çerçioğlu'ndan 10 Kasım'a özel videolu paylaşım

Yüzlerce beğeni alan paylaşımda Başkan Çerçioğlu şu sözlere yer verdi; "Bir ülke için bir ömür veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümsüzlüğünün 88. yıl dönümünde; saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünü, özel olarak hazırlattığı video ile andı.

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