Efeler Belediyesi, Sempati Doğal Yaşam Alanı açıldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını kökten değiştirecek dev bir yatırımı hayata geçirdi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in can dostlar için kente kazandırdığı 26 bin metrekarelik Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sempati Doğal Yaşam Alanı, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Açılış törenine köpeği Biber ile birlikte katılan, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuşmasına kendisinin de 3 kedi ve bir köpek sahiplendiğini belirterek başladı.

Başkan Anıl Yetişkin, sokaklarda kendi sosyal alanlarında yaşayan can dostların barınakta tutulmasından çok hoşnut olmadığını ifade ederek, "Sokak hayvanlarımızın barınma, sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını tek çatı altında buluşturuyoruz. Tesisimizde can dostlarımızın yaz ve kış aylarında güvenle barınabilmesi için ısıtma ve soğutma sistemleriyle donatılmış açık ve kapalı padoklar yer alıyor. Aynı zamanda mama binası, ilk müdahale odası, donanımlı ameliyathane, tedavi birimleri ve anneyavru bölümleriyle kapsamlı bir sağlık altyapısı oluşturduk. Hayvanların sağlık durumlarının yakından takip edilebileceği merkezimizde, tedavi ve bakım süreçlerinin modern şartlarda gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. 14 bin metrekarelik Sempati Doğal Yaşam Alanı’nda da, can dostlarımız doğayla iç içe, daha geniş ve özgür bir ortamda sahiplendirilene kadar yaşamlarını sürdürebilecek" dedi.

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‘Sempati’ adını bizzat kendisinin koyduğunu belirten Başkan Anıl Yetişkin, "Dileğim çocuklarınızla gelip burada keyifli vakit geçirmeniz. Merkezimiz içinde kafe de bulunuyor ve bu yönüyle belki de Türkiye’de bir ilk. Ayrıca hayvansever çocuklarımız için de bir sınıf oluşturduk. Can dostumuzu sahiplendirilmesi için güzel bir internet sitesi çalışması yaptık. Dostlarımızı fotoğraflayarak sitemize koyacağız ve sahiplendireceğiz. Germencik Belediye Başkanımız Sayın Burak Zencirci de mama bağışında bulundu kendisine katkısı için teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

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Tesisi yapım aşamasında ziyaret edip çok etkilenen hayvansever Oyuncu Emre Kınay, yaptığı konuşmada, "’Hayvanları topladık, sokakta köpek kalmadı’ demek gurur duyacak bir şey değil. İsteyince böyle güzel tesisleri hayata geçirmek görüldüğü gibi çok kolaymış. Biraz vicdan, biraz yürek ve cesaret varsa oluyor. Çocuklarımıza sevgiyi aşılamalıyız. Bu tesiste başta Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki hedefimiz döner sermayeli mama fabrikası yapmak. Sürekli Efeler’e geliyorum bundan sonra daha güzel projelerde yine görüşeceğimizi umuyorum. Dilerim herkes bu tesise gelir ve can dostlarımız sıcak yuvalarına kavuşur" ifadelerini kullandı.

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Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hakan Kaya da konuşmasında Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Efeler Belediyemiz tarafından hayata geçiren bu tesisin, patili dostlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hayvan sağlığı ve refahının korunmasını mesleki sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. İş birliğine her zaman hazırız. Yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen başta Efeler Belediye Başkanımız Sayın Anıl Yetişkin olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ederim. Kentimize, toplumumuza, can dostlarımıza hayırlı olsun."

Aydın Hayvan Hakları ve Eğitim Derneği Başkanı Jale Koç ise, "Bu projenin uzun zamandır hayalini kuruyorduk. Anıl başkanımız sayesinde rüyalarımız gerçekleşti. Başkanımız Anıl Yetişkin, desteğini her zaman bize verdi. Tüm ekibi, emeği geçen herkesi kutluyorum. Birlikte çok güzel projeler yapacağımıza inanıyorum. Dilerim bu tesis ile hayvan severler çoğalsın ve sahiplenmeler artsın" diye konuştu.

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Aydın Can Dostları Derneği Temsilcisi Sema Ceylan konuşmasında böyle güzel bir projeyi hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkür ederek, "Böyle bir yeri ancak rüyalarımızda görebilirdik. Sağ olun var olun" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tesisin açılış kurdelesini kesti. Ardından tüm konuklar tesisi gezip görevlilerden detaylı bilgi aldı.