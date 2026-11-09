Aydın'da 5 stratejik kavşak akıllı sisteme dönüştürülüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha akıcı ve güvenli hale getirmek amacıyla 5 stratejik noktada yeni nesil akıllı kavşak projelerini hayata geçiriyor. Projelerin tamamlanmasıyla araç kuyruklanma boylarında yüzde 80, kavşaklardaki bekleme sürelerinde ise yaklaşık yüzde 70 azalma hedefleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı'nın Aydın'a hayırlı olmasını dileyerek kent genelindeki ulaşım yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, kent içi ulaşımın konforunu, akıcılığını ve güvenliğini artırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ulaşım projeleri kapsamında Eski Dörtyol Kavşağı, Doğumevi Kavşağı, Işıklı Kavşağı, Bayındırlık Kavşağı ve Otoban Kavşağı olmak üzere toplam 5 stratejik noktanın 'Yeni Nesil Akıllı Kavşak' olarak projelendirildiğini aktaran Çerçioğlu, imalat süreçlerinin tamamlanmasıyla trafik yoğunluğunda önemli ölçüde azalma beklendiğini kaydetti.

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Projeyle araç kuyruklanma boylarının yüzde 80, kavşaklarda bekleme sürelerinin ise yaklaşık yüzde 70 oranında azaltılmasının hedeflendiğini belirten Çerçioğlu, Aydın için farklı alanlardaki yatırımlara devam edeceklerini ifade etti.