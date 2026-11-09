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        İzinsiz kazı hazırlığında 3 şüpheli suçüstü yakalandı

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde izinsiz kazı yapmak amacıyla araziye gelen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:53 Güncelleme:
        İzinsiz kazı hazırlığında 3 şüpheli suçüstü yakalandı

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde izinsiz kazı yapmak amacıyla araziye gelen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu suçüstü yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi’nde yapılan çalışmada, izinsiz kazı yapmak amacıyla araziye geldikleri belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu alanda ve araçlarında yapılan aramalarda 1 laptop, 1 el dedektörü, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 1 kontrol paneli, 1 alan tarama çubuğu ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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