Bozdoğan Belediyesi'nden Sırma Mahallesi'nde parke taşı çalışması

Bozdoğan Belediyesi, merkezden kırsal mahallelere kadar ilçenin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen belediye ekipleri, bu kez Sırma Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına ağırlık verdi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel öncülüğünde sürdürülen hizmet çalışmaları, kırsal mahallelerde de devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Bozdoğan Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımları hayata geçiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sırma Mahallesi'nde uzun süredir ihtiyaç duyulan yol düzenlemesi için kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

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Bozdoğan Belediyesi, yalnızca ilçe merkezinde değil, kırsal mahallelerde de ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sırma Mahallesi'nde gerçekleştirilen kilitli parke taşı uygulamasıyla mahalle içi yolların daha güvenli, konforlu ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan belediye, ihtiyaç duyulan noktalarda yol düzenlemelerine öncelik veriyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçenin merkezinden en uzak kırsal mahallelerine kadar hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını belirtti. Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Özel, hiçbir mahalleyi diğerinden ayırmadan hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

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İlçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Bozdoğan Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol sorunlarını aşamalı olarak çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Sırma Mahallesi'nde devam eden parke taşı döşeme çalışmalarıyla vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollara kavuşması amaçlanırken, belediye ekiplerinin ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.