Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Bozdoğan Belediyesi'nden Sırma Mahallesi'nde parke taşı çalışması

        Bozdoğan Belediyesi'nden Sırma Mahallesi'nde parke taşı çalışması

        Bozdoğan Belediyesi, merkezden kırsal mahallelere kadar ilçenin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen belediye ekipleri, bu kez Sırma Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına ağırlık verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Bozdoğan Belediyesi'nden Sırma Mahallesi'nde parke taşı çalışması

        Bozdoğan Belediyesi, merkezden kırsal mahallelere kadar ilçenin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen belediye ekipleri, bu kez Sırma Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına ağırlık verdi.

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel öncülüğünde sürdürülen hizmet çalışmaları, kırsal mahallelerde de devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Bozdoğan Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımları hayata geçiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sırma Mahallesi'nde uzun süredir ihtiyaç duyulan yol düzenlemesi için kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

        REKLAM

        Bozdoğan Belediyesi, yalnızca ilçe merkezinde değil, kırsal mahallelerde de ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sırma Mahallesi'nde gerçekleştirilen kilitli parke taşı uygulamasıyla mahalle içi yolların daha güvenli, konforlu ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan belediye, ihtiyaç duyulan noktalarda yol düzenlemelerine öncelik veriyor.

        Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçenin merkezinden en uzak kırsal mahallelerine kadar hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını belirtti. Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Özel, hiçbir mahalleyi diğerinden ayırmadan hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

        REKLAM

        İlçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Bozdoğan Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol sorunlarını aşamalı olarak çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Sırma Mahallesi'nde devam eden parke taşı döşeme çalışmalarıyla vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollara kavuşması amaçlanırken, belediye ekiplerinin ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Aydın'da 6'ncı kattan düşen adam hayat mücadelesi veriyor 3 gün sonra Alman...
        Aydın'da 6'ncı kattan düşen adam hayat mücadelesi veriyor 3 gün sonra Alman...
        Sultanhisar'da büyükbaş hayvanların kulak küpeleri yenileniyor
        Sultanhisar'da büyükbaş hayvanların kulak küpeleri yenileniyor
        Nazilli'de cumhuriyet coşkusu Türk Sanat Müziği ile taçlandı
        Nazilli'de cumhuriyet coşkusu Türk Sanat Müziği ile taçlandı
        Başkan Çerçioğlu: "Atamızı saygıyla anıyoruz"
        Başkan Çerçioğlu: "Atamızı saygıyla anıyoruz"
        Didim Belediyesi'nden 'Bir Ömrün Işığında' anma programı
        Didim Belediyesi'nden 'Bir Ömrün Işığında' anma programı
        Başkan Zencirci'den son ödeme tarihi uyarısı
        Başkan Zencirci'den son ödeme tarihi uyarısı