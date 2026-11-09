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        Başkan Zencirci'den son ödeme tarihi uyarısı

        Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların belediyeye olan vergi, ücret, kira ve ecrimisil borçlarını 30 Kasım 2026 tarihine kadar ödemeleri çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Başkan Zencirci'den son ödeme tarihi uyarısı

        Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların belediyeye olan vergi, ücret, kira ve ecrimisil borçlarını 30 Kasım 2026 tarihine kadar ödemeleri çağrısında bulundu.

        Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyeye borcu bulunan vatandaşlara yönelik ödeme hatırlatmasında bulundu. Vatandaşların vergi, ücret, kira ve ecrimisil borçlarını belirtilen süre içerisinde ödemelerini isteyen Zencirci, son ödeme tarihinin 30 Kasım 2026 olduğunu bildirdi. Yapılan duyuruda, ödemelerin Germencik Belediyesi Tahsilat Veznesi, Ortaklar Ek Hizmet Binası Tahsilat Veznesi, belediyenin Halkbank hesabı veya eDevlet üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi. Banka üzerinden havale ve EFT yapacak vatandaşların ise ödeme işlemleri sırasında açıklama bölümüne sicil numaralarını ve T.C. kimlik numaralarını yazmaları gerektiği hatırlatıldı.

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