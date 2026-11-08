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        Aydın'da cip şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde freni boşalan cipin şarampole yuvarlanarak ağaca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Aydın'da cip şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

        Aydın’ın Nazilli ilçesinde freni boşalan cipin şarampole yuvarlanarak ağaca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Ovacık Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 09 PT 526 plakalı cip, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, savrularak şarampole yuvarlanıp, ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki Necati Şahan (61) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü A.D. ile araçta bulunan M.G., M.A., İ.D. ve M.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Necati Şahan’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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