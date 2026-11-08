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        Köşk'te umre yolcuları dualarla uğurlandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, düzenlenen törenle dualar ve sevinç gözyaşları eşliğinde uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Köşk'te umre yolcuları dualarla uğurlandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, düzenlenen törenle dualar ve sevinç gözyaşları eşliğinde uğurlandı.

        Umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlar için Köşk Kent Meydanı'nda uğurlama programı düzenlendi. Umre yolcularının aileleri ve yakınlarının da katıldığı programda duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar, kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşarken, yakınlarıyla vedalaşan bazı umre yolcuları gözyaşlarını tutamadı. Programda Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış tarafından dua edildi. Yapılan duaya umre yolcuları ve yakınları da eşlik ederken, meydanda manevi bir atmosfer oluştu. Duaların ardından aileleri ve yakınlarıyla helalleşerek vedalaşan umre yolcuları, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. Uğurlama sırasında yaşanan sevinç ve hüzün bir arada yaşanırken, vatandaşlar yakınlarını iyi dileklerle uğurladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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