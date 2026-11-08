Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü hizmete girdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımı tamamlanan Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü, araç trafiğine açıldı. 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla sürücülerin kullanımına sunulan projeyle araç kuyruklarının 510 metreden 101 metreye düşürülmesi, yıllık 340 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Aydın’da özellikle şehir merkezinden geçen İzmirDenizli kara yolu güzergahında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı Projesi'nde çalışmalar tamamlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve tarihi Tabakhane Köprüsü yenilenerek hizmete sunuldu. Yaklaşık 8 ay süren çalışmaların ardından 950 metre uzunluğundaki güzergah, 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla araç trafiğine açıldı. Kavşağın hizmete girmesiyle birlikte sürücüler yeni güzergahı kullanmaya başladı.

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Proje kapsamında 105 metre kapalı kesit uzunluğuna sahip farklı seviyeli kavşak inşa edilirken, 45 metre uzunluğundaki Tabakhane Köprüsü de yenilendi. Yaklaşık 950 metrelik güzergahı kapsayan çalışmalarda, bölgenin zemin güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı mühendislik uygulamaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 bin 790 metre zemin iyileştirmesi, 8 bin 60 metre plastik kazık ve 14 bin 607 metre fore kazık uygulaması yapıldı.

Projeyle yıllık 340 milyon lira tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin hizmete açılmasıyla Aydın şehir içi trafiğinde önemli bir rahatlama yaşanacağını belirtti. Yeni düzenlemeyle güzergah üzerindeki bekleme süresinin yaklaşık 2 dakika azaltılmasının, araç kuyruklarının ise 510 metreden 101 metreye düşürülmesinin hedeflendiğini açıklayan Uraloğlu, projenin ekonomik ve çevresel kazanımlarına da dikkat çekti. Buna göre kavşak ve köprü sayesinde zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf sağlanması, karbon emisyonunun ise yılda 613 ton azaltılması öngörülüyor.

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Yeni etaplarda 5 akıllı kavşak yapılacak

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı'nın tamamlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni çalışmaların devam edeceğini duyurdu. Çerçioğlu, projenin gelecek etaplarında Eski Dörtyol, Evliya Çelebi, Işıklı, Bayındırlık ve Otoyol kavşaklarının akıllı kavşak sistemleriyle yenileneceğini bildirdi. Ayrıca 18 kilometre uzunluğundaki Aydın Çevre Yolu bağlantısı ile sanat yapılarının da hayata geçirileceğini belirten Çerçioğlu, tüm etapların tamamlanmasıyla toplam proje maliyetinin yaklaşık 3 milyar 250 milyon liraya ulaşacağını kaydetti.

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Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Aydın'ın önemli ulaşım noktalarından birinde yeni dönem başlarken, projenin trafik yoğunluğuna sağlayacağı katkının özellikle sabah ve akşam saatlerindeki yoğunlukta daha net ortaya çıkması bekleniyor.