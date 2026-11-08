Aydın'da tarım buluşmalarıyla üreticiler bilgilendirildi

Aydın'ın 17 ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen tarımsal bilgilendirme çalışmaları kapsamında üreticilerle bir araya gelinerek tarımsal üretim, kayıt işlemleri ve bölgesel ürünlere ilişkin konularda bilgilendirme yapıldı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, il genelindeki 17 ilçede üreticilerle sahada buluşuldu. Gerçekleştirilen buluşmalarda bölgesel ve yöresel ürünler, incirin kurutulması ve depolanması, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri ile incir, zeytin, kestane ve pamuk üretimi konuları ele alındı. Üreticilere ayrıca BReçete Uygulaması, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ve anız yakmanın önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı. Buluşmalarda üreticilerin talep ve sorunları dinlenerek soruları yanıtlandı. Tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle doğrudan iletişim kurarak bilgi paylaşımını güçlendirmeye ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.