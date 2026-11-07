Aydın Büyükşehir, Karşıyaka karşısında galip geldi
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Karşıyaka'yı setlerde 31'lik üstünlükle mağlup etti.
Giriş: 07.11.2026 - 16:07 Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Karşıyaka’yı setlerde 31’lik üstünlükle mağlup etti.
TVF Kadınlar 1.Lig 7.Hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Karşıyaka’yı ağırladı. Setlerde 2516, 2519, 1625, 2513’lik sonuçların ardından Aydın Büyükşehir Belediyespor sahadan 31 galip ayrıldı.
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