Şehir Hastanesi yolunda sıcak asfalt çalışması yapılıyor

İncirliova Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi alternatif yolunda sıcak asfalt kaplaması devam ediyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın anayolu hiç kullanmadan Sandıklı ve Acarlar Mahallelerimiz üzerinden Aydın Şehir Hastanesi ve Efeler ilçesine hızlı ve kolay ulaşım sağlayacağı alternatif yol güzergahımızın Sandıklı Acarlar Mahallesi bağlantısında sıcak asfalt kaplama çalışmalarımız Aydın Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde devam ediyor. Alternatif yol ana arterdeki araç yükünü hafifleterek, İncirliovamızla birlikte aynı zamanda Koçarlı ve Söke ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçedeki vatandaşlarımıza kolay ulaşım imkanı sunacak. Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na gönülden teşekkür ediyorum" dedi.