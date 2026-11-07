Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor

Aydın Valiliği’nden yapılan paylaşımda, "Valimiz Dr. Osman Varol, Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden Aydın Valiliği Yeni Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulunarak, Aydın’ımızın kamu hizmeti kapasitesine güç katacak yapının inşa süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı" denildi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, devam eden Hükümet Konağı inşaat alanında çalışmaları yerinde inceledi. Aydınİzmir kara yolu üzerinde, DSİ 211. Şube Müdürlüğü’nün karşısında bulunan eski Köy Hizmetleri Müdürlüğü arazisinde hayata geçirilen proje alanını gezen Vali Varol, yetkililerden inşaatın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatı deva ediyor.

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